Square-Enix | diversi giochi sono stati cancellati dopo i recenti flop

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 aprile 2024) L’esclusività Sony ha scottatopiù del previsto: svariatidel publisher potrebbero essera sangue freddo Ci rammarichiamo, a posteriori, del sarcasmo rivolto alla questione parlando di Kingdom Hearts IV, ma a quanto pare itra i nascituri in gestazione pressopiù del previsto. Il quadro generale dal publisher che ci ha dato Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth viene dal rapporto trimestrale della compagnia. L’anno fiscale conclusosi nel mese di marzo, dunque, non è stato trionfale. Le perdite della compagnia ammontano ai 22,1 miliardi di Yen o, in moneta occidentale, a 140 milioni di dollari. “Nel meeting del 27 marzo, 2024, il consiglio ...