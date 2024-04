Spirometria | un test semplice come respirare

(Di martedì 30 aprile 2024) Un esame diesecuzione e indolore che permette di valutarefunziona il nostro apparato respiratorio, il cui compito è quello di ossigenare tutti i nostri organi. È la, indagine che può rivelarsi molto utile in caso di problemi di asma, che in questo periodo dell’anno in cui complici le allergie al polline possono riacutizzarsi, ma anche se si soffre di tosse persistente,chi fuma, sensazione di costrizione toracica, respiro affannato o sibilante. Masi svolge? Quando in particolare può essere consigliabile? Lo abbiamo chiesto al dottor Rodolfo Guarnieri, responsabile del servizio di fisiopatologia respiratoria del Policlinico San Marco e pneumologo di Smart Clinic nel Centro Commerciale “Le Due Torri” di Stezzano e di Smart Clinic di Oriocenter, strutture sanitarie ...

Giornata dell'asma,visite gratuite al Meyer per i bimbi over 6 - In occasione della Giornata mondiale dell'asma, che cade il 7 maggio, l'ospedale pediatrico fiorentino Meyer, come appartenente alla Società italiana per le malattie respiratorie infantili offrirà gra ...

