Spezia-Palermo mercoledì 01 maggio 2024 ore 15 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo la vittoria contro il Como del 17 febbraio, ildi Corini, esonerato a inizio aprile, poteva pensare di lottare per la promozione diretta, ma nelle successive dieci partite colse solo due vittorie, nessuna nelle ultime cinque, delle quali quattro con in panchina il nuovo allenatore Michele Mignani. Loinvece lotta per salvarsi InfoBetting: Scommesse Sportive e