Spezia - il 1° maggio porta bei ricordi Serve una vittoria per la salvezza

(Di martedì 30 aprile 2024) La Serie B passa nuovamente dal primo. Nel 2006 la straordinaria truppa di Antonio Soda scrisse una delle pagine più entusiasmanti di vita aquilotta rindo i colori bianchi in cadetteria dopo 55 anni di Purgatorio in Serie C, ora la storia si ripete con gli Aquilotti di D’Angelo chiamati a scrivere un’altra pagina fondamentale di spezzinità, confermando una categoria che è ossigeno puro per l’intera provincia. Al netto di differenze abissali tra le due squadre - quella di Soda era strepitosa, quella attuale ha limiti evidentissimi -, ora come allora servirà un’impresa, lottando contro tutto e tutti, mettendo il classico cuore oltre l’ostacolo che è, da sempre, un’arma in più in casa aquilotta. Più o meno di questi tempi, il 26 marzo 2006, tifosi e società si ribellarono a errori arbitrali che decretarono la sconfitta dei bianchi a ...