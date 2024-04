Spalletti L’Italia non teme alcuno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Intervista di Luciano, Commissario Tecnico del, concessa al Corriere dello Sport in vista del prossimo Europeo che si disputerà in Germania a partire da metà giugno e che inserisce gli Azzurri in un girone tostissimo con Spagna, Croazia e Albania, ma per cui, da Campioni in Carica, c’è l’obbligo di provare a vincere di nuovo per difendere il titolo. Tante le idee che l’ex allenatore del Napoli scudettato ha in mente, anche all’interno del suo staff. Dice il saggio “l’uomo che non conosce la tristezza non ha mai pensieri profondi”. E io la tristezza l’ho scelta e abbracciata lasciando Napoli dopo quella cosa là. Sarebbe stato più facile e naturale andare avanti, lavorare con un gruppo che avevamo portato al top, godersi la felicità del momento, quella fatta provare alla gente di Napoli. Ho scelto la tristezza”. ...