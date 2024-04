Spalletti | Ho scelto la tristezza lasciando Napoli dopo quella cosa là

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 aprile 2024) Lucianointervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport. Un’ampia intervista sul modo di intendere il calcio e in cui il ct parla anche die di De Laurentiis. Dice il saggio (cinese) “l’uomo che non conosce lanon ha mai pensieri profondi”.: «E io lal’ho scelta e abbracciatalà», confessa.là è lo scudetto – anche, se non soprattutto – della bellezza, Luciano lo ricorda così, quasi con pudore. «Sarebbe stato più facile e naturale andare avanti, lavorare con un gruppo che avevamo portato al top, godersi la felicità del momento,fatta provare alla gente di ...