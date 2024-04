Spaccio di droga a Montesarchio - annullata ordinanza per tre persone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutidal Tribunale del Riesame di Napoli l’nei confronti di Pietro Luciano, 58 anni, di Bonea, Maurizio Arena, 46 anni, e Pierluigi Gagliardi 34 anni, entrambi di. Ai tre era stato applicato l’obbligo di firma in merito all’inchiesta per lodiin piazza La Garde a, in seguito a un’di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Benevento su richiesta dalla Procura all’esito delle indagini dei carabinieri della Compagnia di. Per altre quattrochiamate nell’inchiesta non era stata adottata alcuna misura. Oggi il Tribubale del Riesame, accogliendo le tesi degli avvocati Teresa Meccariello, Vittorio Fucci, Daniela Martino ...