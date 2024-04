Sostenibilità - Engineering | approvato il Piano strategico 2024-26

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione dihaildiper gli anni-2026. Per la prima volta vengono definiti obiettivi e target misurabili per tutti i 14 Paesi in cui il Gruppo opera con 70 sedi, rafforzando la centralità delle politiche Esgnelle strategie aziendali, dopo il crescente impegno degli ultimi anni testimoniato dall'adesione a Open-Es, al Global Compact delle Nazioni Unite, dalla sottoscrizione del Manifesto Imprese per le Persone e la Società, dall'adesione a Valore D e alla Fondazione per laDigitale. Ildiè parte integrante del processo trasformativo che il Gruppo guidato da Maximo Ibarra sta portando avanti e ...