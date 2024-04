Sondaggi politici - FdI in testa con il 27,6% -0, - poi Pd col 20,6% +0,1 e M5S al 16,3 -0,2 Lega 7,9% tallona FI 8,3%

Youtrend: Fdi (27,6%) in testa, si accende corsa al 4% - Nell'ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24 resta in testa Fratelli d'Italia (27,6%, in flessione dello 0,2% rispetto a una settimana fa), davanti a Pd (20,6%) e M5S (16,3%). Dietro di loro ...

Continua a leggere>>

Renew, mai con Ecr, nessun assegno in bianco a von der Leyen - "Se si guardano i sondaggi più conservatori, abbiamo la maggioranza con la coalizione esistente e possiamo mantenere quella maggioranza: Ppe, S&D e Renew", dice l'eurodeputata in un'intervista al pool ...

Continua a leggere>>