Soluzioni MDS per la gestione documentale nelle aziende

(Di martedì 30 aprile 2024) Quando si parla di Managed Document Services (MDS) il riferimento non va solo ad un sistema di stampa, ma alladell’intero flusso, dall’elaborazione, produzione o acquisizione di un documento fino alla sua archiviazione e condivisione. Il tutto con il massimo riguardo verso la sicurezza, soprattutto nella fase di trattamento dei dati, e al rispetto per l’ambiente, grazie all’adozione disostenibili. Una soluzioneefficace deve tenere conto di tutte le esigenze delledi oggi, che devono impegnarsi sempre di più per abbattere i costi e per ridurre il più possibile gli sprechi e l’impatto ambientale, senza perdere di vista la qualità né compromettere l’efficienza. Per questo è fondamentale che un’impresa possa scegliere un partner tecnologico affidabile, ...