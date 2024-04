Soldi per riavere l’auto rubata - un arresto nel Napoletano

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMillecinquecento euro perindietro la sua auto,poco prima. Si tratta della tecnica del cosiddetto “cavallo di ritorno”, costata però cara ad un uomo di 60 anni di Castellammare di Stabia, arrestato dai carabinieri con l’accusa di estorsione in concorso con altre persone che restano da individuare. Ad eseguire il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati i militari della stazione di Sant’Antonio Abate. Le indagini, svolte attraverso attività di intercettazione telefonica ed ambientale e grazie all’analisi delle riprese dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di documentare la condotta illecita che l’uomo avrebbe posto in essere nel mese di dicembre del 2022. Il 60enne stabiese, grazie ad un accordo ed in concorso con altre persone ...

