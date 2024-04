Social card da 460 euro - come funziona

(Di martedì 30 aprile 2024) I soldi verranno erogati in un'unica tranche La nuovaDedicata a te 2024 da 460è una carta risparmio per la quale non serve presentare domanda: ci penseranno infatti direttamente Inps e Comuni. I 460saranno erogati in un'unica tranche e potranno essere spesi in alimenti, beni di prima necessità, ma

Non c’è crisi della sinistra che non abbia avuto il suo eco nell’andamento del Partito socialista europeo e della sua lista al parlamento europeo, sotto il nome di S&D, Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici. Con un solo elemento, se non buono perlomeno roseo: la discesa dei ... Continua a leggere>>

E' stata la stessa premier Giorgia Meloni a "scatenare" il web dopo l'annuncio dalla kermesse di Fdi di Pescara, in cui ha fatto sapere urbi et orbi di volersi candidarsi per le prossime elezioni europee , in programma l'8 ed il 9 giugno 2024 . "Siamo di fronte a una battaglia decisiva, siamo a un ... Continua a leggere>>

social card “Dedicata a te”: cos’è e come si potrà utilizzare il bonus da 460 euro - In arrivo entro l’estate la social card “Dedicata a te”: cos’è e come si potrà utilizzare il bonus da 460 euro.

Continua a leggere>>

Bonus spesa 940 euro, social card Dedicata a te e Carta acquisti: a chi è destinata e come richiederle - Da una parte la Carta acquisti, dall'altra la "social card" Dedicata a Te: due misure che, nonostante la seconda non sia ancora operativa nel 2024, potrebbero offrire fino alle ...

Continua a leggere>>

Nuova social card, 460 euro per gli acquisti: a chi è destinata, come richiederla e il meccanismo della graduatoria - Spesa e benzina a prezzi record Come nel 2023, arriva la social card «Dedicata a te», per la spesa e la benzina. Il Governo impiegherà oltre 600 milioni di euro stanziati ...

Continua a leggere>>