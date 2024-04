Sneijder sul Man United | Ten Hag ha sbagliato a fare guerra con CR7 Antony? Vergognoso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Wesley, ex trequartista dell’Inter, ha parlato ai microfoni Ziggo Sport della situazione del Manchester, guidato dal connazionale Erik Ten Hag, e spiega come il tecnico abbia perso la stima della piazza: “Il giorno in cui ha deciso di combattere contro Cristiano Ronaldo ha cominciato a perdere ogni tipo di rispetto. Pensava che avrebbe fatto bene, ma è stato esattamente il contrario. Tutti nello spogliatoio si chiedevano se avrebbe avuto la testa giusta per farlo”. Successivamente si scaglia contro, ala brasiliana dei Red Devils, e i suoi atteggiamenti irrispettosi in campo: “Dovrebbe vergognarsi assolutamente per quello che ha fatto. Avrebbe dovuto uscire direttamente dal campo invece di farlo. Spero che il Manchesterperda 5-0 in finale”. SportFace.