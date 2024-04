Sneijder - critica durissima | Vergognos - spero perdano 5-0

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 30 aprile 2024) L’ex pallone d’oro esce allo scoperto sul Manchester United: parole dure rivolte al tecnico e ad un calciatore dei Red Devils Wesley, ex centrocampista della magica Inter del triplete, è intervenuto ai microfoni di Ziggo Sport sulla situazione attuale che sta vivendo in questo momento il Manchester United. L’olandese è uscito allo scoperto anche verso il suo connazionale Erik ten Hag, attuale tecnico dei Red Devils. L’ex calciatore non ha rifilato ottime parole al tecnico olandese sul comportamento che ha riservato a Cristiano Ronaldo nella stagione 2021-2022, dove il portoghese non trovò molto spazio e ciò comportò dei battibecchi con l’allenatore. “Il giorno in cui ha deciso di combattere contro Cristiano Ronaldo ha cominciato a perdere ogni tipo di rispetto” – queste le parole dell’ex fantasista olandese sull’allenatore del Manchester United. Parole molto ...