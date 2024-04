Sinner tranquillizza | Ho scelto all’ultimo di giocare Non sono ancora al 100% - ma stavo meglio Ho combattuto

(Di martedì 30 aprile 2024) Jannikha sconfitto Karen Khachanov in tre set e si è così qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano si è imposto in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3, dopo aver concesso un break nella parte conclusiva del primo set. Il fuoriclasse altoatesino ha saputo arginare la grande potenza dell’avversario russo (veramente impressionante soprattutto al servizio, sopra al suo abituale livello) e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola, dove al prossimo turno incrocerà il vincente del confronto tra il norvegese Casper Ruud e il canadese Felix Auger-Aliassime. Jannikha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Oggi è stata molto dura, il mio rivale ha giocato molto bene. Nel primo set ho commesso qualche errore di ...

