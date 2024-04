Sinner più forte anche del dolore | batte Khachanov in tre set e si qualifica ai quarti di Madrid

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Dubbi, apprensione, poi il campo. Che mette tutti d'accordo. Janniksfata l'apprensione sulle sue condizioni di salute dopo i problemi all'anca sofferti ieri nel match vinto contro Kotov, decide di scendere in campo agli ottavi di finale dell'Atp 1000 dicontro, poi fa ciò che gli riesce meglio: vincere, non senza soffrire, in tre set (5-7, 6-3, 6-3), contro un avversario assai ostico. E centra idi finale del Master spagnolo. Neidi finalegiocherà contro il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud, il giocatore più in forma del momento, e il canadese Felix Auger Aliassime. (a breve il servizio completo)