Siamo disponibili a trovare soluzioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) "Abbiamo ribadito alla rappresentanza sindacale latà a identificareconcrete riguardo alla pianificazione delle ferie e al miglioramento delle condizioni economiche del personale non medico - spiegano dalla direzione di Humanitas -. Rimaniamo aperti a un dialogo che sia sempre costruttivo e rispettoso della sensibilità dei nostri pazienti in un contesto delicato come quello di un ospedale". Humanitas già nelle scorse settimane, durante il presidio dei lavoratori di Cgil e Uil aveva aperto le porte alla trattativa con delle proposte. "sempredelleche possano soddisfare i bisogni dei professionisti di Humanitas in ordine alla pianificazione delle ferie, compatibilmente con la continuità dei servizi assistenziali, e al ...