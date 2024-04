Si aprono i varchi al confine polacco-ucraino | è tregua del grano?

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo mesi di lunghi blocchi, ieri per la prima volta ilha visto i gruppi togliere il presidio permanente InsideOver.

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Blinken: “La fine del conflitto dipende da Putin: se vuole negoziare gli Usa ci sono” - Mentre i russi bombardano Odessa mandando a fuoco un simbolo della città, il castello di Harry Potter, chiamato così perché somiglia a quello dove è stato ambientato il film del maghetto più famoso ...

Ucraina: ministro Esteri polacco, posizione Trump sul conflitto sta cambiando (2) - "Abbiamo una scelta: o avere un esercito russo sconfitto fuori dai confini dell'Ucraina o un esercito russo vittorioso ... 500-700 chilometri a est da qui", ha continuato il capo della diplomazia ...

Guerra Ucraina-Russia, Stoltenberg: "Non è troppo tardi per la vittoria di Kiev". LIVE - Le forze russe hanno attaccato ieri 10 villaggi nella regione di Sumy, nell'Ucraina nord orientale: lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale, come riporta il Kyiv Independent.

