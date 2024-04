Sgomberato Orange Futbolclub a Roma - Onorato | Moroso con il Comune Protestano gli iscritti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) – La polizia diCapitale ha eseguito il provvedimento di chiusura dell'impianto sportivo comunaledi via degli Olimpionici 71, a. La chiusura è stata fatta scattare per inadempienza dei gestori che non hanno pagato le spese dovute al. Il dipartimento Sport e Politiche Giovanili del Campidoglio ha deciso quindi