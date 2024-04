Serie A | è il momento di tornare alle 18 squadre?

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 aprile 2024 – Nelle ultime ore è andato in scena uno scontro istituzionale tra la Roma e la LegaA. Oggetto del contendere: il posticipo della gara contro l’Atalanta (leggi qui). La società giallorossa, con una lettera ufficiale, aveva chiesto ai massimi organi del campionato di spostare la partita con i bergamaschi, in programma il 12 maggio, di 24 ore, per preparare al meglio la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Richiesta respinta al mittente. Da Trigoria non l’hanno presa bene: “Si tratta di un colpo all’integrità del campionato”. Anche considerato il fatto che è ancora sconosciuta la data di Atalanta-Fiorentina, rinviata a causa del malore del dg viola Joe Barone. Altissime le probabilità che venga recuperata a campionato concluso e, quindi, a giochi fatti. Ed è proprio questo il nocciolo della questione....