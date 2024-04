Separazione carriere - il documento dei giudici europei | Il progetto in discussione in Italia indebolisce i pm e ne mina l’indipendenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) “Un grave attacco aldella magistratura“, capace di “re l’attuale equilibrio di poteri esistenti in” e di porre il nostro ordinamento “in contrasto con gli standard”. Così, in una risoluzione approvata al meeting di Varsavia del 26 aprile scorso, l’Associazione europea dei(European association of judges, Eaj) definisce i progetti di legge costituzionale inin Parlamento sulladelle, la riforma-bandiera del berlusconismo, che il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato di voler riproporre in un ddl governativo da presentare a breve. Nel, l’Eaj (organismo di rappresentanza sovranazionale delle toghe, a cui aderisce per ...