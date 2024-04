Sempre più dipendenti fanno telelavoro | la Commissione Ue vende 23 edifici

(Di martedì 30 aprile 2024) Gli uffici dellaeuropea a Bruxelles occupano troppo spazio, e molti stanno diventando inutili a causa del. Per questo l'esecutivo comunitario ha deciso dire ben 23 dei suoi, per spostare poi gli uffici che ci sono al loro interno in strutture più piccole e...

Nazionale Svizzera, nuova base legale per l'imposizione del telelavoro dei frontalieri - Il dossier va agli Stati. Come noto, ha esordito in aula Céline Amaudruz (UDC/GE) a nome della commissione, in seguito della pandemia in Svizzera è aumentato fortemente il ricorso al telelavoro, ...

CN: nuova base legale per imposizione telelavoro frontalieri - A causa della diffusione del telelavoro fra i frontalieri è necessaria una base legale che impedisca l’erosione delle entrate fiscali spettanti alla Confederazione. Un obiettivo condiviso dal Consigli ...

