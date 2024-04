Sellia Marina Incidente sulla 106 | morto il conducente della Kia Sportage

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 30 aprile 2024)stradale lungo la Statale 106 jonica a(Catanzaro), in località Roccani. Una persona è morta in uno scontro tra un mezzo pesante e una Kia, alla guidaquale c’era la vittima, ed unico passeggero a bordo. Sul posto sono intervenute una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, il 118, l’elisoccorso e i Carabinieri per i rilievi di legge. Il trattoStatale 106 interessato dalla tragedia è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia.