Seconda Categoria Sorpresa Vis Faventia La Riolese va a tappeto

(Di martedì 30 aprile 2024) Un solo incontro si è disputato nei due gironi ravennati diper quel che riguarda la post season. L’unica sfida in programma ieri era la semifinale del girone M, disputato al Comunale di Riolo Terme, traSportiva (foto) e Vis. Contro pronostico si è imposta quest’ultima con il risultato di 6-3: per i padroni di casa hanno segnato due volte Luca Gallinucci (entrambe su rigore) e Dieng Ibou mentre la goleada ospite porta la firma di Davide Valtancoli, Tidiane Cheikh Sarr (classe 2003), Matteo Verdolini (due volte), Davide Solaroli e Serigne Mbacke Gueye. Grazie a questa vittoria, la Visaffronterà domenica prossima, in trasferta, il Bagnavacallo per la vittoria negli spareggi del girone M e per proseguire il cammino. Come già in questo turno si giocherà in gara ...

Oggi (ore 15.30) si chiude la stagione regolare in Prima Categoria . Ancora da stabilire la griglia play off e anche quella play out, mentre è già sicura del salto di Categoria con tre giornate di anticipo la Centese . I biancocelesti hanno ben poco da chiedere, ma vorranno finire bene davanti ai ... Continua a leggere>>

Forte -Academy Porcari 2-2 Pari prezioso che lancia gli squali per la prima volta nella loro storia agli spareggi per la promozione . Avanti gli ospiti con una rete in mischia di Maggi Gianluca al 13’, pari locale che arriva grazie a Bresciani lesto a ribattere di testa al 33’ una conclusione ... Continua a leggere>>

Prima e seconda categoria. Atletico Casini Spedalino a un passo dal sogno - Verdetti in vista per le formazioni di Prima e seconda categoria: il CQS Pistoia si salva, il Quarrata deluso, l'Atletico Casini Spedalino vicino alla promozione. Decisioni cruciali in vista dell'ulti ...

Galati Mamertino: l’Amministrazione si complimenta con la Mamertina per la Prima categoria - L'Amministrazione Comunale di Galati Mamertino si complimenta con la società calcistica ASR Mamertina, per la conquista della promozione in Prima ...

Promozione in Prima categoria. Missione compiuta per il Mazzola - Il derby cassanese tra Pierino Ghezzi e Valentino Mazzola si conclude con la vittoria per 1-0 della squadra di Pantani. La Valentino Mazzola conferma il primo posto in classifica, mentre la Pierino Gh ...

