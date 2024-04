Se vedi questo insetto in giardino - è meglio tu che sappia di cosa si tratta

(Di martedì 30 aprile 2024) Se l’ascesa dei social media ha dato vita a unapositiva, è che le persone possono ora condividere informazioni a un ritmo senza precedenti. Ciò significa anche che gli avvertimenti sui potenziali pericoli possono diffondersi in brevissimo tempo, rendendoci tutti – almeno in teoria – un po’ più sicuri. Qualche anno fa, uno di questi avvertimenti è stato lanciato da una mamma il cui figlio aveva sviluppato uno strano segno rosso simile a una griglia sulla pelle dopo aver raccolto alcuni rami di un albero. Ora, Andrea Pergola vuole che tuttino qualche potrebbe potenzialmente salvare delle vite… Quando Logan, il figlio quindicenne di Andrea, stava raccogliendo rami di alberi come parte del suo lavoro di volontariato, ha sentito un dolore acuto e momentaneo quando quallo ha punto. Nel giro ...

Come stabilito dall'ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Sala, a Milano i termosifoni sono stati spenti lo scorso 8 aprile 2024. Ma come fare quando le temperature esterne toccano i 4 gradi di minima? È possibile accendere il riscaldamento in città?Continua a legge re Continua a leggere>>

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione sugli Autovelox non omologati , si teme che migliaia di automobilisti intraprendano ricorsi a valanga contro le multe . Dei possibili risvolti e quali siano le possibilità per gli automobilisti , Fanpage.it ne ha parlato con l’avvocato Giuseppe Di ... Continua a leggere>>

A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un automobilista trevigiano su una multa per eccesso di velocità emessa con un Autovelox che non era stato omologato ma solo approvato, si rischia ora che migliaia di automobilisti intraprendano ricorsi a valanga ... Continua a leggere>>

Bonus spesa da 940 euro: cosa si può comprare, cosa no (l'elenco completo) e chi è escluso - Un nuovo bonus verrà varato e sarà il bonus spesa che offrirà alle famiglie che hanno i requisiti circa mille euro. Novecentoquaranta, per la precisione, che sarebbero un ...

Continua a leggere>>

Zelensky, incarico a rischio Calo dei consensi e legittimità in dubbio. Tricarico: «Il popolo ucraino è stanco» - La legittimità di Zelensky è in dubbio. E i consensi in calo. Il suo mandato scade il 20 maggio. Ma le elezioni presidenziali non si terranno. La legge marziale, per ovvi ...

Continua a leggere>>

Cittadella, Marchetti: “Sono molto arrabbiato, abbiamo messo a repentaglio i playoff!” - «Non possiamo dire semplicemente "che peccato". Non possiamo sempre piangere su qualcosa per il quale siamo stati noi gli attori protagonisti: abbiamo sbagliato e dobbiamo essere onesti nel riconoscer ...

Continua a leggere>>