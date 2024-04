Se il PC non rileva chiavetta USB o disco esterno - cosa fare

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 30 aprile 2024) Un problema piuttosto comune sui computer di tutti è quello legato al riconoscimento delle chiavette USB collegate al computer che, certe volte, non vengonote oppure spariscono improvvisamente, magari durante il trasferimento di un file importante o molto grande. Il problema potrebbe essere causato dalla porta (ossia la singola presa USB del PC), dallache ha qualche malfunzionamento interno oppure possono esserci problemi di partizione del, di file system non compatibile, di driver o altre cose. In questa guida vi mostreremo i passi da seguire per diagnosticare e risolvere tutti i tipi di problemi legati a porte USB o chiavette USB nonte e riconosciute. LEGGI ANCHE: Riparare una penna USB rotta che non si apre su PC 1) Cambiare porta USB Nel caso in cui ogni ...