Se c' era scritto uccidiamo Scurati - l' ipocrisia sinistra sulla chat anti-Vannacci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 aprile 2024) La frase choc sul generale Robertoapparsa nella "Bella"- messa su dal giornalista Massimmo Giannini e altri per commentare le polemiche sul 25 aprile e rivelata da Il Tempo ha indignato molti, ma atutto tace. Insomma, certe violenze verbali ("uccidiamlolo!", scrive un o dei partecipallain riferimento a) sono tollerate se indirizzate a un avversario politico. Il caso finisce su "Un tavolo per due", la coda ddi Quarta Repubblica con il conduttore Nicola Porro e Giuseppe Cruciani, voce e volto de La Zanzara su Radio 24. "Se fosse esistita unacon, che so, La Russa, Sallusti, Porro e il sottoin cui io criticavo il 25 aprile e qualcuno avessedi Roberto Saviano o di Antonio ...