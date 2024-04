Scuola Campania 2024-25 - l’anno scolastico inizia giovedì 12 settembre | calendario con tutti i ponti

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il-25 in. Tutte le festività e i lunghidi Pasqua, Liberazione e Lavoratori del 2025. Ok alla sospensione delle lezioni per le feste religiose come il Ramadan.

Torna il maltempo in campania: domani scatta l’allerta meteo gialla - su tutta la campania. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione: si andranno via via ad attenuare a partire dalla tarda serata di domani. Si ...

Continua a leggere>>

Primo Maggio 2024: cosa fare in campania - Il Primo maggio 2024 in campania sarà caratterizzato dal maltempo e cielo nuvoloso, ma le attività da svolgere sono molteplici. Così come previsto dalla direzione dei ...

Continua a leggere>>

Meteo 15 giorni: Maggio investito da un treno di perturbazioni - L'evoluzione meteo dei prossimi 15 giorni è abbastanza chiara. Si prevede una lunga fase di precipitazioni per le regioni settentrionali, con coinvolgimento di quelle centrali tirreniche e della Sarde ...

Continua a leggere>>