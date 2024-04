Scontro tra auto e camion in galleria - Daniele morto a 23 anni | era un carabiniere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane. Stavolta a perdere la vita è statoBreganze, un ragazzo di appena 23. Il sinistro è avvenuto sull’strada A20 Messina-Palermo nel primo pomeriggio di lunedì 29 aprile.era originario di Palermo e di mestiere faceva ilin servizio a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. La suasi è schiantata nel tratto tra Brolo e Rocca di Caprileone, in direzione del capoluogo siciliano.Leggi anche: Tragico incidente mortale, era giovanissimo La dinamica dell’incidente in cui èBreganze Anche se le cause dell’incidente devono ancora essere accertate, l’diBreganze si è scontrata con un ...