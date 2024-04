L’esercito israeliano ha nega to di aver sparato sui palestinesi in attesa degli aiuti dopo la denuncia di Hamas che parla di 19 persone uccise e del ferimento di altre decine in un punto di distribuzione alla periferia di Gaza City. Nel mentre, secondo quanto denuncia il segretario generale delle ... Continua a leggere>>

Scontro fra un camion e un pullman con 26 persone a bordo sulla A4, 10 feriti - Sull’autostrada A4 in direzione Trieste un camion si è scontrato con un autobus con a bordo 26 persone. L’incidente, avvenuto intorno alle 18 di oggi, ha provocato il ferimento di 10 persone.

Continua a leggere>>

Lavoratori stranieri, oltre un milione le richieste di assunzioni da parte delle imprese italiane - Per il report Ismu-Unioncamere, il numero nel 2023 è il più alto mai registrato ma gli imprenditori continuano a non valorizzarne il potenziale ma «sono visti ancora come forza lavoro» ...

Continua a leggere>>

Uomo in piedi sul retro del camion in corsa sull'autostrada A14 tra Rimini e Bologna, il video è incredibile - Un video che ritrae un uomo in piedi sul retro del camion in corsa, sull'autostrada A14 tra Rimini e Bologna, è diventato immediatamente virale ...

Continua a leggere>>