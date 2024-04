Scene cruente riprese dalle telecamere del Beccaria sui detenuti minorenni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 30 aprile 2024) In un’annotazione del 15 marzo 2024, redatta dal Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria, agli atti dell’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte torture e maltrattamenti nel carcere minorile, è contenuto con tanto di fotogrammi ripresiinterne il pestaggio di un detenuto di 15 anni. La settimana scorsa 13 agenti penitenziari del carcere minorilesono stati arrestati per torture e maltrattamenti ai danni dei, e altri 8 colleghi sono stati sospesi. Nell’annotazione del 15 marzo, depositata agli atti dell’inchiesta dell’aggiunta Letizia Mannella e delle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena, condotta anche della Squadra mobile, si parla in particolare di un’aggressione verso un detenuto di 15 anni, avvenuta ...