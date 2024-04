Sassuolo-Inter - come se la giocherà Inzaghi? Un indizio da… Farris!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024)è il prossimo impegno dei Campioni d’Italia nerazzurri che hanno almeno tre validi motivi per vincere a Reggio Emilia. Ma con quale squadra intende giocarsela? Unarriva direttamente da-Torino e da…è la partita in programma sabato alle ore 20.45 al Mapei Stadium, valevole per la quart’ultima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci da una super festa scudetto per le vie di Milano, dopo un meritato riposo riprenderanno i lavori nella giornata di mercoledì. Federico Dimarco e Francesco Acerbi non hanno preso parte a-Torino, seppur presenti entrambi in panchina. Per il resto, Simoneha l’imbarazzo della scelta e a ...