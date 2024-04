Sarah Toscano - il papà della cantante di Amici 23 preoccupato per lei | il motivo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 30 aprile 2024) Ad23 è nata una popstar. Lei èe all’inizio del suo percorso all’interno del talent di Canale 5, forse non tutti si sarebbero aspettati dei miglioramenti così importanti. In effetti già al tempo,aveva un timbro invidiabile e tanta voglia di impegnarsi e migliorarsi. Miglioramento che ormai è sempre più evidente puntata dopo puntata.canta, balla, recita e trasmette emozioni. Arrivati a questo punto del programma, la giovanissima sta ricevendo complimenti da parte di tutti scalando classifiche, collezionando numeri e punti. Insomma, ha tutte le carte in regola per vincere23 e fare una carriera brillante, anche internazionale. Ildiperò si è detto un po’per sua figlia. ...