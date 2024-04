Sant’Angelo-Fanfulla - il derby chiude la stagione Il Sangiuliano andrà a far visita alla Sammaurese

Piatto forte dell’odierna giornata del campionato di serie D nel girone D è di sicuro la sfida tutta lombarda tra il Sangiuliano City e il Fanfulla. I gialloverdi, dopo non esser scesi in campo dalla Pistoiese, per le note vicissitudini dei toscani ormai esclusi dal campionato e dopo che in ...

Continua a leggere>>