Sanità Porte aperte al Centro dialisi

(Di martedì 30 aprile 2024) Sono conclusi i lavori di ristrutturazione del pavimento del reparto aldell’ospedale di Pontremoli, che ieri ha riaperto, e quelli di revisione all’impianto di gas medicale. La chiusura lo scorso 11 marzo per l’insediamento del cantiere, era stata sospesa l’attività dialitica mentre quella ambulatoriale non era mai stata interrotta. L’Asl ha fatto controllare anche l’impianto di osmosi per la produzione dell’acqua dei trattamenti dialitici. I lavori sono stati completati nei tempi previsti, rispettando il cronoprogramma iniziale. "Ciò ha consentito di ridurre al minimo il periodo di gestione dei pazienti emodializzati nelladell’ospedale Apuane, minimizzando i disagi - dicono il direttore della struttura di Nefrologia di Massa Carrara Aldo Casani e il referente degli ospedali della Lunigiana Riccardo Gerali ...