Sanità - Marino Unindustria | Rivedere norma Ddl semplificazioni su analisi in farmacia

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - “Auspichiamo che l'iter parlamentare del cosiddetto ‘Ddl semplificazioni ' consenta di rivedere la norma che prevede l'implementazione delle analisi cliniche in farmacia, perché rappresenta una scelta che non rispetta i requisiti previsti dalla legge n. 502/1992; ... Continua a leggere>>

La sindaca Brenda Barnini incontrerà i rappresentanti del settore minimarket-kebab la prossima settimana per ascoltare le loro richieste e le loro osservazioni. Al centro del confronto la stretta anti-degrado annunciata nei giorni scorsi e concretizzata in un’ordinanza – anzi, in una decina per ...

Continua a leggere>>