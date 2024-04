San Giusto scoppia Auto in sosta ovunque I turisti dell’aeroporto | Meglio gli stalli blu

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Emergenza parcheggi a Sane San Marco: "Non riusciamo più a tornare a casa". È la denuncia che arriva dai residenti del quartiere, che con la partenza della stagioneca e l’assalto dei viaggiatori all’aeroporto Galileo Galilei, si ritrovano sfrattati da, viaggiatori e agenzie di noleggio. Infatti, spiega chi abita nelle prime linee più vicine all’aeroporto, i parcheggi non bastano e i residenti così non fanno vita. "Le strisce blu – spiega Fabrizia Romoli, residente -, costano meno rispetto ai parcheggi, per cui chiunque preferisce lasciare l’nelle vie del quartiere". La questione era stata già portata all’attenzione del Comune di Pisa, anche nelle passate legislature, ma "senza trovare soluzioni adeguate" continua Romoli. La convivenza ...