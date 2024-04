Samsung vuole rafforzare la sua offerta di indossabili, watch7 Ultra in arrivo - Samsung intende lanciare nuovi fattori di forma indossabili e anche nuovi Galaxy Watch premium. Galaxy watch7 Ultra in arrivo

Continua a leggere>>

Samsung investe sul mercato degli indossabili, watch7 avrà tre modelli - Samsung ha riportato un enorme aumento dei profitti per il primo trimestre del 2024 grazie alle vendite della serie Galaxy S24. A questo grande successo corrisponderà un cambio nella strategia per i d ...

Continua a leggere>>

Tanti Samsung Galaxy Watch e Galaxy Ring confermati in via ufficiale - Intanto Samsung sembra intenzionata a lanciare un Galaxy Watch “Ultra” nella gamma dei suoi indossabili di punta. In definitiva proprio i modelli di Galaxy Watch 7 dovrebbero essere tre, di cui una ...

Continua a leggere>>