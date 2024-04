Samsung Galaxy S24 FE | le novità sull’ultima Fan Edition

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 aprile 2024)S24 FE, in arrivo la versione “Fan” del nuovo top di gamma con caratteristiche leggermente inferiori al modello base Si intensificano le indiscrezioni sulS24 FE, la versione “Fan” del nuovo top di gamma di. Secondo le ultime informazioni, lo smartphone dovrebbe entrare in produzione di massa a breve, con un possibile lancio sul mercato previsto per il prossimo quadrimestre.S24 FE: caratteristiche tecniche Dalle prime indiscrezioni, ilS24 FE dovrebbe riprendere in gran parte il design e le caratteristiche del modello base, con alcune differenze tecniche. Il processore dovrebbe essere l’Exynos 2400 in versione “plus” per il mercato globale, mentre per la variante ...