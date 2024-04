Samsung Galaxy S23 verso un drastico calo del prezzo all’estero

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) IlS23 fa parlare di sé anche dal punto di vista commerciale. Il device, a conti fatti, è tra i migliori smartphone cheabbia mai rilasciato. Dopo il lancio delS24, il dispositivo è diventato ancora più interessante grazie aldifisiologico, come sempre avviene in questi casi. In un contesto simile, in attesa di capire come cambieranno le cose in Italia, diventa molto interessante cogliere anche i segnali che arrivano d. Segnali sulS23 che viaggia speditoun importantedelIlS23, ad esempio, sarà presto disponibile ad ...