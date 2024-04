Salvini presenta la candidatura di Vannacci | Con il generale sintonia umana e culturale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 aprile 2024) Matteolaalle europee, al tempio di Adriano, a Roma, delRobertodurante lazione del suo libro "Controvento". "Ci sono 108 giornalisti accreditati, tanta roba Roberto", dicerivolto alprima di iniziare il dibattito. "Grazie Matteo, grazie per avermi candidato come indipendente nelle liste della Lega", esordisce invece, che poi spiega: "Ho scelto la Lega perché i nostri valori sono patria, confini, sicurezza e sovranità nazionale". Il leader della Lega ha raccontato come è nata l'dea di candidare alle europee il: "Conho trovatoe ...