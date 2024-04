Salvini presenta il suo libro con Vannacci ma non ci sono i big della Lega | Nessun malcontento E il ministro | Grande sintonia col generale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il segretarioMatteohato il suo“Controvento. L’Italia che non si arrende” al Tempio di Adriano in compagnia delRoberto. “Con lui ci siamo trovati in. Non vedo l’ora che arrivi domenica 9 giugno, perché secondo me gli italiani ci daranno unasorpresa” dice ildelle Infrastrutture dal palco. Sull’assenza di esponenti importanti del partito all’evento, i leghisti presenti minimizzano: “Non cimalcontenti – dichiara il deputato del Carroccio Andrea Crippa – cipreferenze diverse all’internocabina elettorale”. “Immagino avranno avuto molte cose da fare – aggiunge lo stesso ...