Salvini - entro maggio salva-casa in Consiglio dei ministri

(Di martedì 30 aprile 2024) "Io porterò indeiil mese diun provvedimento per regolarizzare e sanare tutte le piccole irregolarità interne che ci sono dalle mura domestiche". Lo ha detto il leader della Lega Matteo, alla presentazione del suo libro, sul palco con Roberto Vannacci al Tempio di Adriano.

E’ una boccata di ossigeno poter essere in piazza, e’ “benzina” per andare avanti, “fino a quando il popolo me lo chiedera’, io non mi risparmiero'”. Cosi’ Giorgia Meloni al comizio del centrodestra a Potenza a sostegno di Vito Bardi “Voglio un fisco amico che non ti vessa”, “Lo Stato deve aitare ... Continua a leggere>>

“Sono Orgoglioso di questo centrodestra perché stiamo riuscendo a fare di più per l’Italia ora di quando eravamo al 30% con la Lega ma eravamo al governo con il M5s”. Lo ha detto il leader della Lega , Matteo Salvini in videocol Lega mento con la Conferenza programmatica di Fdi a Pescara . L'articolo ... Continua a leggere>>

Chi è l'alleato austriaco di salvini, che vuole la galera per i richiedenti asilo - Il partito nazionalista Fpo è in testa ai sondaggi per le europee. Il leader Herbert Kickl chiede di chiudere i confini ed espellere i migranti prima di condanne definitive ...

La Lega stoppa Vannacci. Nord Est, rebus capolista. In pole Borchia e Cisint - entro domani – 1 maggio – la consegna delle liste dei candidati in corsa per le Europee. Il partito potrebbe decidere di elencare i nomi seguendo l’ordine ...

