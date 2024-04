Saluti antifascisti - caro Fini

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr –per “Gianfranco”, per gli amici “il compagno che non ce l’ha fatta”. Ma in realtà si tratta di una pura speculazione sintattica. Magari l’ex segretario Msi e An avesse avuto nella sua storia politica la dignità di un compagno vero. Si chiude, con la sentenza appena emessa con cui ilGianfry viene condannato a due anni e otto mesi di reclusione (come peraltro era nell’aria già dal mese scorso sebbene la posta “in carcere” stimata fosse molto più alta), una pagina che il giudiziario non può guarire se non in parte e in via indiretta. Perché i mali generati dalla figura divanno perfino oltre lo scandalo di Montecarlo con cui si è arenata la sua vita politica. Montecarlo, uno scandalo collaterale: il vero reato è stato contro intere generazioni di giovani ...