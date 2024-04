Rugby | Sei Nazioni donne D' Incà candidata come Player of Tournament

(Di martedì 30 aprile 2024) L'azzurra in lizza con irlandese Wafer, francese Menager e inglese Kildunne. ROMA - Seiha comunicato la lista delle atlete candidate per il premio diof Theal termine dell'edizione 2024. Nella shortlist di quattro candidate c'è anche l'azzurra Alyssa D'(Villorba Rugb

Billie Jean King Cup, le possibili avversarie dell'Italia: curiosità e precedenti - Nel ranking per nazioni della competizione il Giappone si trova al 20 ... Ma guardando alla classifica individuale di doppio, le top player restano Shuko Aoyama (n.20) e Ena Shibahara (n.21), ...

Calcio serie C. Gubbio, la carica di Mignemi : "Ci godiamo vittoria e risultati» - GUBBIO – Una grande vittoria per chiudere al meglio un ottimo campionato. Il Gubbio schianta 4-0 il Rimini dopo una partita dominata, conferma il quinto posto e ora si prepara ad affrontare proprio i ...

