Rudiger | Chi ha detto che Mbappé verrà al Real? Bellingham il migliore al mondo in questo momento

(Di martedì 30 aprile 2024) Antonio, difensore delMadrid, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube Carré e quando gli viene chiesto il perché i Blancos dovrebbero vincere la Champions League non ha dubbi: «Per la sua grandezza. Il più forte?è ilalin. Adoro intimidire gli avversari, mi dà una super sensazione. Non sono in campo per farmi amici».: «Nessun giocatore mi ha mai fatto paura» Chi è il difensore più forte al? «Sergio Ramos. Sì, è ancora lui. Dobbiamo rispettare le leggende come lui, Thiago Silva e Pepe». Chi sono i due attaccanti più difficili da marcare contro cui ha giocato? «Ne dico due, Cristiano Ronaldo e Aguero. Se sono stati più difficili da contrastare anche di ...