Rubata antica campana dal santuario della Madonna dell' Aiuto | pesa 1 600 chili L’ombra della banda dei metalli

(Di martedì 30 aprile 2024) Opera, 30 maggio 2024 – Sarebbero arrivati con un camioncino di quelli che hanno il braccio gru montato. I cancelli del giardino delerano spalancati e i ladri sarebbero entrati indisturbati. Hanno agganciato la grossadi bronzo checirca 1600, l'hanno caricata e se ne sono andati. Il condizionale in questa vicenda, sulla quale sono in corso indagini di polizia locale e carabinieri, è d'obbligo in quanto non è ancora chiaro quando il furto sia avvenuto. Unica certezza è che a notare l’assenza, stamattina, di unae due campane, poggiate a terra come arredo del giardino, è stato il parroco. Subito dopo il prelato si è recato dai carabinieri per presentare denuncia di furto. "Purtroppo è stataunae campane all'interno ...