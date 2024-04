Roma - inaugurata l’aula studio Trionfale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – Inaugurato il nuovo spazio di, lettura e condivisione all’interno del mercato di via Andrea Doria:sarà uno spazio complementare alla storica biblioteca Giordano Bruno. La nuova Aula ha 50 postazioni alla scrivania alle quali si aggiungono 40 sedute comode per incontrarsi e leggere insieme all’interno di circa 350 metri quadrati, illuminati da tre lati. La collocazione del, a poca distanza dalla stazione Cipro della linea A della metropolitana, dove sono stati attivati anche altri spazi culturali per i giovani, permette alla struttura di proporsi come importante punto di riferimento socio-culturale a cavallo tra i Municipi I, XIII e XIV. Foto: comune..it Sarà un luogo ...