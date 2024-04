Roma - El Shaarawy a Idealista | In casa niente videogioch - meglio il biliardo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Stephan El, esterno della, si è raccontato a, nella loro rubrica “Adei campioni” che tratta di alcuni giocatori del campionato italiano e delle loro vite fuori dal rettangolo verde. Il numero 92 giallorosso è alla ottava stagione in magliae tutt’ora è un ottimo ‘tuttofare’ nella squadra di Daniele De Rossi: “Il primo gol con la maglia della, segnato all’esordio all’Olimpico. Un gol importante: il gol della vittoria, segnato di tacco e sotto la Sud. Non poteva andare. Poi c’è stato l’abbraccio di tutti i compagni, un momento bellissimo. Quel gol per me è stato liberatorio, molto emozionante”, dice ricordando il suo esordio. Asi è sempre sentito a: “Quando sono arrivato a ...