Roma - dal 2 maggio il Moscerine Film Festival per i registi under 12

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 apr. (askanews) – Un’occasione per i più piccoli per cimentarsi con la Settima Arte. Al via il 2al Nuovo Cinema Aquila diil, l’unicodi cinema interamente realizzato e dedicato a12. Quest’anno sono oltre 30 i cortometraggi selezionati, provenienti non solo dall’Italia ma da tutto il mondo, a cui saranno dedicati premi. Oltre ai classici come “Miglior” o “Miglior Regia”, in questa edizione ci sarà l’opportunità offerta dalla società Tadàn Produzioni che permetterà al vincitore di produrre il proprio cortometraggio e il Premio Zalab che consentirà di distribuire l’opera vincitrice sulla piattaforma online. Da quest’anno, inoltre, i video ...